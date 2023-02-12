التلاميذ يستعدون لـ طابور الصباح فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى (صور)

جدة - نرمين السيد - وصدت عدسة "دوت الخليج"، استعدادات التلاميذ لطابور المدرسة فى أول يوم دراسى فى بداية الترم الثانى بإحدى المدارس التجريبية بـ6 أكتوبر. وانتهت إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى الحالي، أول أمس الجمعة، فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

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