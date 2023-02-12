نشرة دوت الخليج| السيسى يستقبل رؤساء البرلمانات العربية.. واستمرار الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - يقدم "دوت الخليج"، خدمة جديدة لقرائه، وينشر ملخصا لأهم ما جاء من أخبار خلال الفترة المسائية، اليوم السبت 11 فبراير 2023، وذلك ضمن خطته لتقديم باقة مميزة من الأخبار السياسية والاجتماعية على الساحة الإعلامية.





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