جدة - نرمين السيد - وأكد عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، أن مصر من الدول القليلة للغاية التى تقدم خدمات علاج الإدمان بشكل مجانى وسرى. وأوضح، أن الصندوق يتبعه 128 مركزا لعلاج الإدمان على أعلى مستوى يقدمون الخدمة بأعلى المعايير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير صندوق علاج الإدمان يكشف تفاصيل الخدمات المقدمة للمرضى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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