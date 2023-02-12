وزير الأوقاف: انطلاق أكبر حملة صيانة ونظافة وفرش للمساجد استعدادا لرمضان

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن وزارة الأوقاف المصرية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، يوم الخميس المقبل عقب صلاة العشاء مباشرة بجميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير، فى بيان له، إن الإسراء والمعراج معجزة عظيمة تدل على عظمة وطلاقة القدرة الإلهية كما تدل على كريم مكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم).