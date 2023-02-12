جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن وزارة الأوقاف المصرية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، يوم الخميس المقبل عقب صلاة العشاء مباشرة بجميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يعلن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بجميع المساجد الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.