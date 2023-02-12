متحدث الحكومة : تحويل السيارات من بنزين إلى كهرباء بمقابل زهيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 فبراير 2023 12:29 صباحاً - قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تحويل عمل السيارات من البنزين والغاز إلى العمل بالطاقة الكهربائية سوف يفيد الدولة المصرية من خلال توفير في الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية، ومن ثم صاحب السيارة سوف يفيد أيضا لقلة التكلفة في الاستخدام.

وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي الفضائية، أن تكلفة تحويل السيارة من البنزين والغاز إلى كهربائية قليلة وزهيدة بجانب بيع السيارة وشراء سيارة جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية.

وتابع السفير نادر سعد، أن هناك خطة الدولة للتوسع في عمل محطات لشحن السيارات الكهربائية داخل محطات البنزين على مستوى أنحاء الجمهورية.