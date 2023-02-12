«الأرصاد»: استمرار الأجواء الباردة مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد، إن العديد من المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شهدت، اليوم السبت، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كانت غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع، غدًا الأحد، استمرار الأجواء الباردة على شمال البلاد مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، واستقرار نسبى على باقى الأنحاء.

وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على كافة قطاعات الجمهورية:

القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.