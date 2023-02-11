ريال مدريد يتوج بلقب كأس العالم للأندية بعد هزيمة الهلال السعودي 5 - 3

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 11:26 مساءً - توج ريال مدريد الإسباني، بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 5 - 3، فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله".

بدأ ريال مدريد التسجيل فى الدقيقة 13 عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كريم بنزيما، أنفرد على أثرها بالمرمى، وسددها على يسار حارس الهلال.

وأضاف فيدى فالفيردي ثانى أهداف الفريق الملكى فى الدقيقة 18، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس الهلال.

وسجل المالي موسي ماريجا هدف الهلال السعودي الأول فى الدقيقة 26 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى، نجح ريال مدريد فى تسجيل هدفين خلال 4 دقائق عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما والأوروجايانى فيدى فالفيردي فى الدقيقتين 54 و 58.

وسجل لوسيانو فيتو هدف الزعيم السعودي الثانى فى الدقيقة 63، وعزز النجم البرازيلى فينيسيوس جونيور من تقدم الفريق الملكى بالهدف الخامس فى الدقيقة 69.

وعاد لوسيانو فيتو ليسجل ثالث أهداف الهلال السعودي فى الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

وعزز ريال مدريد صدارته لقائمة أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس العالم للأندية برصيد 5 ألقاب، متفوقا على غريمه التقليدى برشلونة صاحب الـ 3 ألقاب.

وخاض الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج، على أل بليهيوخليفة الدوسري.

الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو و أندرى كاريلو.

الهجوم: سالم الدوسري، لوسيانو فييتو وموسي ماريجا.

وخاض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: لونين.

الدفاع: كارفاخال، ألابا، روديجر و كامافينجا.

الوسط: مودريتش، كروس وتشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما وفالفيردي.

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