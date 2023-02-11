رسميًا.. الكنيسة الأسقفية تتسلم الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر

جدة - نرمين السيد - سلَّم الأب زومسكينوس الأزرعى، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس مصر، الأمانة العامة للمجلس، للقس يشوع يعقوب الأمين العام الجديد ممثلا للكنيسة الأسقفية فى هذه الدورة العاشرة، حيث دأبت الطوائف على تبادل منصب الأمين العام فيما بينها.





الأمين العام الجديد القس يشوع يعقوب حاصل على ماجستير اللاهوت من جامعة نورث كارولينا اللاهوتية وعمل كمدرس العهد الجديد فى كلية اللاهوت الأسقفية لمدة 7 سنوات. وشارك فى تأسيس معهد جبال النوبة للدراسات الكتابية السودانيين وعمل كمدير المعهد لمدة 3 سنوات، وقام بالتدريس بكلية لاهوت الإيمان ويخدم حاليا كعميد مساعد لكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. فيما، شهد حفل العيد العاشر لمجلس كنائس مصر تكريم رؤساء الطوائف الحاضرين وتسليم دروع باسم المجلس قبل بدء عامه العاشر برئاسة الكنيسة الأسقفية.

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