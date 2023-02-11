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الصحة: تطعيم مليون و661 ألف مواطن بحملة طرق الأبواب لكورونا.. وتطعيمات الحجاج متوفرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 10:28 مساءً - قال الدكتور عمرو قنديل ، رئيس قطاع الطب الوقائي  ، أن وزارة الصحة قامت بتطعيم مليون و 661 ألف مواطن تطعيم كورونا حتى الآن من خلال حملة طرق الأبواب الحالية .

وأكد  أن تطعيم الأنفلوانزا بدأ من منتصف  ديسمبر الماضي ويستمر حتى منتصف فبراير الحالي ، بالإضافة لأنه يتوافر كافة التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين، وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن. .

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي أنه  حرصا من وزارة الصحة على توفير غذاء آمن تقوم الوزارة بفحص أكثر من 460 ألف عينة تتعلق بالأغذية سنويا .

 

 

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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