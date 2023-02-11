الصحة: تطعيم مليون و661 ألف مواطن بحملة طرق الأبواب لكورونا.. وتطعيمات الحجاج متوفرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 10:28 مساءً - قال الدكتور عمرو قنديل ، رئيس قطاع الطب الوقائي ، أن وزارة الصحة قامت بتطعيم مليون و 661 ألف مواطن تطعيم كورونا حتى الآن من خلال حملة طرق الأبواب الحالية .

وأكد أن تطعيم الأنفلوانزا بدأ من منتصف ديسمبر الماضي ويستمر حتى منتصف فبراير الحالي ، بالإضافة لأنه يتوافر كافة التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين، وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن. .

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي أنه حرصا من وزارة الصحة على توفير غذاء آمن تقوم الوزارة بفحص أكثر من 460 ألف عينة تتعلق بالأغذية سنويا .