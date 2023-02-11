الصحة: زيادة عقار الحيوانات وخاصة عقار الكلاب بزيادة مرة ونصف عن العام الماضي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 09:30 مساءً - قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي : أن الوزارة لا تتوانى عن تقديم جميع التطعيمات لجميع الأمراض سواء التطعيمات والأمصال لعقر الحيوانات أو تطعيمات جائحة كورونا أو الالتهاب السحائي .

وأوضح أن 99% من المصريين تلقوا تطعيماتهم في مكاتب وزارة الصحه ، بمعدل 55 مليون خدمة تطعيمية بشكل عام ، مقسمة ل 37 مليون للأطفال عمر سنه ونص ، 12 مليون لطلبة المدارس ، وال 6 مليون الآخرين للتطعيمات الأخرى العلاجيه وللمسافرين .

وأضاف "قنديل " أنه تم توفيرمصل التيتانوس للدغات الثعابين والعقارب ، وعقار الكلاب تحديدا بمعدل زيادة تقدر مره ونص من العام الماضي 2022 ، بتكلفة تقدر من 300 إالى 350 مليون جنية عام 2022 ، حيث أن 90% من حالات العقر ترجع للكلاب .

وأكد أنه بلغ إجمالي خدمة الطعوم بتكلفة قدرها 10 مليارو 800 الف جنية عام 2022 ، وأن هذه التطعيمات جميعها مجانية ماعدا تطعيمات المسافرين فقط ، موضحا أن وراء هذه التطعيمات منظومة كبيرة تسير وراءها من أجل نجاحها ووصولها سالمة للمواطنين وهي سلسلة التخزين مثل الثلاجات وغيرها .