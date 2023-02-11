الصحة : المواطنون أخذوا 100 مليون جرعة من لقاح كورونا منذ بدء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، حتى الآن تجاوزات الـ 100 مليون جرعة ما بين أولى وثانية وتنشيطية، وذلك من مختلف الجرعات.

وأكد قنديل خلال لقائه بمجموعة من الصحفيين، أن حملة طرق الأبواب بـ 5 محافظات استطاعت أن تصل لعدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية.

وقال" :الوضع بالنسبة لفيروس كورونا وإصاباته مطمئن لغاية والوضع مستقر".

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان ، إن أخذ جرعات لقاحات فيروس كورونا جاء كالتالي: 51 مليون 422 ألف جرعة أولي ، و37مليونا و595 ألف 811 جرعة ثانية، بالإضافة إلى 600 ألف جرعة تنشيطية.