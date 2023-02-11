حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 09:29 مساءً - حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، المتحدث بإسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة وغدًا الأحد.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى الساعات الأخيرة.

وأضافت: مع تقدم ساعات الليل ستقل كميات الأمطار التي تسقط علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأكدت: انحسار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة وغدًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لافتة إلى سيطرة أجواء شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية خلال ساعات الليل حيث تتراوح ما بين 9 إلى 10 درجات على أغلب أنحاء البلاد وتصل إلى 5 درجات على شمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

ولفتت: إلى أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس غد الأحد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا على جنوب سيناء مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما توقعت أن يسود غدًا طقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد.

ومن المتوقع للحالة الجوية، أن تكون فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس غدا بجميع محافظات الجمهورية

كما توقعت أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلًا، في أوله بارد فى آخره وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارًا على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا بارد في آخره على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط، عزبة البرج".