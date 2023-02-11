بطريرك الكاثوليك: اجتماع مجلس كنائس مصر علامة محبة

جدة - نرمين السيد - أعرب الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، عن سعادته بالاحتفال بالعيد العاشر بمجلس كنائس مصر، مضيفا: نؤمن بدور المجلس رغم وجود أصوات تنتقد المجلس لكى يصل لأفضل طريق.





واعتبر إسحق، خلال احتفال العيد العاشر لمجلس كنائس مصر، أن هذا اللقاء علامة على محبة الله لأنها من دلائل الرجاء

وقال البطريرك: الكنيسة من طبيعتها المشاركة والعمل معا، من أجل الشهادة للمسيح ولحياة أفضل للعالم، مؤكدا: ننظر داخل الكنيسة الكاثوليكية لعلاقاتنا بالكنائس وبالعالم وبالطبيعة ضمن سنودس الكنيسة

واعتبر إسحق خلال احتفال العيد العاشر لمجلس كنائس مصر، أن هذا اللقاء علامة على محبة الله لأنها من دلائل الرجاء.

وقال البطريرك الكنيسة: من طبيعتها المشاركة والعمل معا، من أجل الشهادة للمسيح ولحياة أفضل للعالم مؤكدا ننظر داخل الكنيسة الكاثوليكية لعلاقاتنا بالكنائس وبالعالم وبالطبيعة ضمن سنودس الكنيسة.

فيما قدم المطران ناركيسوس مطران بورسعيد، للروم الأرثوذكس، كلمة البطريرك ثيؤدوروس بطريرك الروم الأرثوذكس، وقال إن المسيح يدعونا للسير معه فى طريق البر والقداسة.

ونقل المطران صلوات غبطة بطريرك إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيؤدوروس الثانى، مضيفا: نصلى لمصر وجيشها وشعبها