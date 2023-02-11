رئيس الأسقفية لمجلس كنائس مصر: تمثلوا بالمسيح وحبوا بعضكم

جدة - نرمين السيد - قال دكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية: نجتمع لبدء فترة جديدة فى حياة المجلس تحت شعار هانذا صانع أمرا جديدا، متذكرا وصية المسيح، أن نحب بعضنا بعضا، وذلك خلال حفل العيد العاشر لمجلس كنائس مصر الذى تستضيفه الكنيسة الأسقفية.





واستشهد المطران سامى بقول القديس أغسطينوس فى غير الأساسيات وحدة وفى كل شيء محبة وأضاف: علينا أن نحب بعضنا بعضا كما أحبنا المسيح فقد أحبنا أكثر، ما أحب نفسه ومات من أجلنا. ولفت رئيس الأساقفة، إلى أن أعظم أنواع المحبة، هى المحبة المضحية بدافع الامتنان لما فعله المسيح من أجلنا، حيث دفع تكلفة أكثر من ذبائح الفحص فقد ذبح لأجلنا. واستكمل: علينا أن نحب بعضنا كأعضاء فى جسد المسيح فارتباطنا أقوى من الإخوة الجسدية لأننا أبناء الله وروابطنا إلى الأبد.

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