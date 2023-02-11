انتظام الدراسة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان مع أول أيام الفصل الثانى

جدة - نرمين السيد - وفى جامعة القاهرة، انتظمت الدراسة بمختلف كليات الجامعة بعد الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسى الثانى، وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفى إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التى تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وكان رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت قد شدد على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسى الثانى، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة فى الجامعة.

وقال الخشت، إن الجامعة تستضيف ضمن الموسم الثقافى والفنى للفصل الدراسى الثانى قامات ثقافية وفنية بهدف تنمية القدرات الحوارية للطلاب وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بذوقهم.

وأكد أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسى الثانى، ومشاركة الطلاب فى المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية فى بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

وانتهت جامعة القاهرة خلال إجازة الفصل الدراسى الأول، من أعمال الصيانة للمبانى والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسى الثانى، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها الدراسة.

وفى جامعة عين شمس، انطلق اليوم، الفصل الدراسى الثانى بمختلف كليات الجامعة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب واعلان الجداول الخاصة بالمحاضرات، وفقا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وانتهت جامعة عين شمس من استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجامعى، ودخلت إدارة الجامعة فى حالة طوارئ لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة وذلك لبدء المحاضرات من اول يوم بالدراسة.

وأعلنت جامعة عين شمس الجاهزية الكاملة، حيث تم إعلان جداول المحاضرات الدراسية للطلاب عبر مواقع الكليات، مع رفع درجة الاستعدادات بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب وجاهزية المطاعم المركزية لتقديم الوجبات للطلاب المغتربين والوافدين.

ومنعت إدارة الجامعة دخول الطلاب بدون إثبات الشخصية، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلاببية المختلفة لاستيعاب مواهبهم وطاقتهم فى شتى المجالات.

وفى جامعة حلوان، تابع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان انتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى 2022-2023، بعد انتهاء إجازة منتصف العام، حيث انتظمت العملية الدراسية بمختلف الكليات، مع إعلان الجداول لجميع الفرق بجميع الكليات.

وأكدت إدارة جامعة حلوان انتظام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الأول وإلقاء المحاضرات للطلاب داخل القاعات والمعامل المختلفة مع وضع آليات للعمل بجدية منذ اليوم الأول للفصل الدراسى الثانى، فضلا عن تفعيل خطة الأنشطة الطلابية.

ومن المقرر أن يشهد الفصل الدراسى الثانى بجامعة حلوان تنظيم العديد من المسابقات الفنية والرياضية، إلى جانب عقد ندوات مختلفة للطلاب مع استضافة قامات علمية وثقافية تقدم النموذج والقدوة للطلاب وأيضا للرد على استفساراتهم فى مختلف المجالات من أجل رفع الوعى لدى الطلاب.

وقدمت إدارة الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل التهنئة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى، مع التأكيد على توفير كافة الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة، وتقديم التسهيلات وتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية.