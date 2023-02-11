أمين مجلس كنائس مصر يستعرض تقريرًا عن أعمال العامين الماضيين

جدة - نرمين السيد - أعرب الأب ذمسكينوس الأزرعى، رئيس دير مارجرجس للروم الأرثوذكس، عن سعادته بتولى الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر لمدة عامين، وقدم الأب ذمسكينوس التعازى للشعب السورى والتركى فى ضحايا الزلزال الأليم مصليًا لله أن يمنح أهاليهم الصبر، وأشار إلى أن البابا تواضروس قد ذكر مجلس كنائس مصر فى كتابه سنوات من محبة الله والوطن.





وأكد "الأزرعى" أنَّ جائحة كورونا لم تمنع المجلس من استئناف أعماله، لافتًا إلى أن المجلس رعا مؤتمر حتى يعرف العالم بدير الأنافورا بحضور 250 مشاركًا بمشاركة جميع الكنائس بالإضافة إلى عقد أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بعد تنسيق رائع بين الكنائس.

وأضاف: مجلس كنائس مصر أصدر الصحيفة السنوية لأخبار المجلس ونشاطاته، لافتًا إلى أن لجنة الشباب بتنسيق مؤتمر الشباب والمجمعية بسبتمبر الماضى برعاية البابا تواضروس.

وعن لجنة الرعاية للكهنة والقسوس، قال الأزرعى إنها عرضت رؤية اللجنة على رؤساء الكنائس وكذلك لقاء الحرية فى إطار الوصية بكنائس عزبة النخل وكذلك لقاء الميلاد يجمعنا بالكنيسة الأسقفية وعقدت اللجنة مؤتمرين عن الكنيسة والقضايا المعاصرة.

وأشار الأزرعى إلى أن لجنة المرأة نظمت احتفال بعيد الأم بالكنيسة الأسقفية، وكذلك مؤتمر بدير مارجرجس بمصر القديمة بالإضافة إلى أيام روحية مؤكدًا إن لجنة الإعلام نشرت كافة أخبار المجلس مع الحرص على بث المؤتمرات على موقع المجلس.

يأتى ذلك خلال حفل العيد العاشر لمجلس كنائس مصر الذى تستضيفه الكنيسة الأسقفية، وبحضور رؤساء الطوائف المسيحية كافة.