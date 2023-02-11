إيبارشية المنيا تكرم 354 متحررا من الأمية

جدة - نرمين السيد - حضر الحفل مدير عام الهيئة العامة لمكافحة الأمية وتعليم الكبار بالمنيا، ووفد من المسؤولين بالهيئة، وعدد كبير من الآباء كهنة كنائس القرى والتى تم فتح فصول محو الأمية بها والتابعة للإيبارشية، كما حضر أيضًا 500 من المتحررين من الأمية وأسرهم.

تضمن الحفل كلمة شكر وتقدير من نيافة الأنبا مكاريوس للهيئة لدورها فى تذليل الصعوبات فى سبيل إتمام الدراسة للمتحررين من الأمية.

كما ألقى مدير عام الهيئة بالمنيا كلمة تهنئة، وعَرَضَ المُنسق العام للمشروع بالهيئة نتائج النجاح التى وصلت إلى 73.9%، والصعوبات التى واجهت المشروع والدروس المستفادة.

وشمل الحفل أيضًا كلمات من الدراسين عبّروا فيها عن نجاحاتهم، والخبرات التى اكتسبوها، والمهارات التى تعلموها، سواء فى الكلمات المباشرة أو الاسكتش الذى تم عرضه من النساء المتحررات.

وفى ختام الحفل، قدم الأنبا مكاريوس درع المطرانية لمدير عام الهيئة العامة لمكافحة الأمية وتعليم الكبار بالمنيا، وسلّم شهادات محو الأمية للدارسين والدارسات، ووزّع هدايا تشجيعية لجميع الدارسات.

يذكر أن الإيبارشية أنشأت 19 فصلًا لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.