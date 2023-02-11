الحكومة تنفى اعتزام تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن.

وشددت وزارة الكهرباء على عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء طبقا لقرار مجلس الوزراء، بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التى تم اعتمادها منذ يوليو 2021، حيث يتم سداد فواتير الكهرباء شهريا بشكل طبيعى، وفقا لأسعار الشرائح المقررة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشدت رئاسة مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected])).