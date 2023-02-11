مركز القاهرة لتسوية النزاعات يترأس شبكة الاتحاد الإفريقى لمراكز السلام

جدة - نرمين السيد - تولى مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، رئاسة شبكة الاتحاد الإفريقى لمراكز الأبحاث من أجل السلام NETT4PEACE، والتى تم تدشينها خلال مراسم احتفالية بمقر الاتحاد.





وجاء هذا الاختيار تقديرا لإسهامات المركز القيمة فى مختلف مجالات السلم والأمن فى إفريقيا كمركز تميز للاتحاد الإفريقى، وبما يعد امتدادا لدور مصر الرائد فى تعزيز جهود السلم والأمن والاستقرار دوليا وإقليميا، وتم اختيار معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا كنائب رئيس الشبكة.

استعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولى، خلال الفعالية أهداف الشبكة وأولويات عملها التى تم مناقشاتها خلال اجتماعات لجنة تسيير الشبكة، وأشار إلى أن الشبكة ستكون بمثابة منصة جامعة لكل مراكز الابحاث المعنية بالسلم والأمن فى القارة، وستعمل على مد الاتحاد الإفريقى بالدراسات الجادة التى تساهم فى إثراء مداولاته وفى تعزيز قدراته على التعامل مع الطبيعة المعقدة والمتداخلة لتحديات السلم والأمن فى القارة وعلى رأسها الإرهاب.

كما وجه الشكر للمفوضية ولأعضاء اللجنة على اختيار المركز لتولى هذه المسئولية الهامة، مؤكدا حرصه على دعم عملية تفعيل الشبكة، ومنوهاً بأن أهداف الشبكة من حيث التركيز على سد الفجوة بين العمل البحثى والسياسات تعتبر من الأولويات الرئيسية لنشاط مركز القاهرة ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذى يضطلع المركز بمهام السكرتارية التنفيذية له.

هذا وشارك فى مراسم حفل إطلاق الشبكة كمتحدثين رئيسيين كل من نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، ومفوض الشئون السياسية والسلم والأمن، وممثلين عن شركاء التنمية وعدد من البعثات المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقى.