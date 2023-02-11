"شوشة " يؤكد الاهتمام الرئاسي بتنمية وتعمير سيناء.. وتوجيه برفع كفاءة المنشآت التي أضيرت من الإرهاب (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 06:30 مساءً -

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتمام رئاسي كبير بتنمية وتعمير سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء.

وأكد محافظ شمال، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، ومديري المديريات والإدارات المركزية المعنية،لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكيفات الرئاسية، علي وضع رؤية شاملة لتنمية سيناء.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك توجيهات رئاسية برفع كفاءة المنشآت والمباني التي اضيرت خلال الفترات الماضية بسبب الظروف التي مرت بها المحافظة.

ولفت شوشة ، إلى أن ن هناك خطط ومشروعات مستهدف تنفيذها فى مختلف مراكز شمال سيناء، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واعلن المحافظ عن أن هناك تصور كامل لدفع جهود التنمية الشاملة في محافظة شمال سيناء.

ويذكر أن ، محافظ شمال سيناء ، قد تفقد عدد من المشروعات التنموية الجديدة التى يتم تنفيذها فى مدينة العريش بشتي القطاعات التنموية.

وأكد محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات في مختلف مدن المحافظة.

ووجه " شوشة " بسرعة انهاء الأعمال المنفذة طبقا للمواصفات وفي المواعيد المحددة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، على قيام المحافظ خلال جولته التفقدية بزيارة منطقة غرناطه وجسر الوادي ومحطة المياه بأبوصقل وعدد من المشروعات الاخري داخل مدينة العريش، حيث اطلع المحافظ علي ما وصلت اليه المشروعات ونسب التنفيذ.