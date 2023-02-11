مدبولى: الحكومة حريصة على توفير سبل الدعم للقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتصريحات صحفية، عقب جولة قام بها اليوم لتفقد عدد من المشروعات المهمة بمدينتى السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر، حيث أكد أنه زار اليوم عددًا كبيرًا من المشروعات يستهدف جميعها إطلاق طاقات القطاع الخاص فى كل مجالات الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الجولة شملت 3 مشروعات كبيرة فى القطاع الصناعى، اثنان منها فى قطاع الصناعات الغذائية، والثالث مشروع رائد فى صناعة السيارات، تمكن من خلاله شباب مصرى يبعث على الفخر بتنفيذ فكرة جديدة تماماً وهى تحويل السيارات التقليدية إلى سيارات تعمل بالكهرباء.





وأضاف مدبولى أن هذا المشروع مهم جدًا، ويتم من خلاله تحويل سيارات الميكروباصات والنقل لتعمل بالكهرباء، وفق فكر وتخطيط على أعلى مستوى، مشيراً إلى أنه أكد لهم استعداد الدولة لدعمهم بكافة السبل الممكنة من أجل التوسع، حيث أعرب لهم عن تطلعه لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع والتى تبلغ 5 آلاف سيارة فى العام، بحيث تزيد إلى 100ألف سيارة على الأقل كل عام، مجدداً التأكيد على أن كافة إمكانات الدولة ستسخر لهم لتحقيق هذا الهدف.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمصنعين فى الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن إنتاجهما يغطى السوق المحلية ويتجه جانب منه للتصدير، مؤكداً أنه أعرب أيضا للقائمين عليهما عن تطلعه للتوسع فى عملية التصدير، وأن الدولة على أتم استعداد لتمكين القطاع الخاص وإطلاق طاقاته الممكنة، للتوسع بدوره فى المرحلة المقبلة وزيادة مساهمته بصورة كبيرة فى الاقتصاد.

وأشار مدبولى إلى أن الدولة فى السنوات الماضية كانت تمهد الأرض لتشجيع الاستثمار الخاص، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكافة أنواعها، وشبكات الطرق والخدمات، وتنمية الأراضى الجديدة، وذلك لكى يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره خلال هذه المرحلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية "سايلو فودز"، منذ يومين، من دعوة القطاع الخاص للقدوم والمشاركة إلى جانب الدولة، والإشارة إلى أن كل شركات الدولة بما فيها التابعة للقوات المسلحة جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص.

وفى هذا الصدد، أكد مدبولى أن الدولة ملتزمة بطرح الشركات الـ 32 التى تم الإعلان عنها، خلال الفترة القادمة، فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى، وفق التوقيتات والإجراءات التى سيتم تحديدها.

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء، إلى أن جولة اليوم اختتمها بزيارة المشروع العقارى المهم "عاصمة الشمس"، موضحًا أنه يٌعد من أول المشروعات التى تم من خلالها إطلاق وتطبيق فكرة الشراكة مع القطاع الخاص، ما بين الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد المطورين العقاريين، لافتاً إلى ما يمتاز به المشروع من وجود منطقة الأهرامات فى الخلفية للمشروع، مشيراً إلى أن بداية فكرة هذا المشروع كانت فى عام 2015 الوقت الذى قامت فيه الدولة المصرية بتنظيم المؤتمر الاقتصادى.

وقال مدبولى: اليوم نجنى ثمار هذا الفكر المتمثل فى الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا المشروع العقارى هو ليس فقط مشروعا سكنيا، ولكن يحتوى أيضاً على مجموعة فنادق سوف تُنشأ على أعلى مستوى، وأكثر من 1500 غرفة فندقية سوف تضاف لطاقة الفنادق فى مصر، لكى تخدم منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والتجارية، وأؤكد أن هذا هو النموذج الذى تنتهجه الدولة المصرية، وتحاول تشجيعه الفترة المقبلة للشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه، للمضى قدماً والانطلاق بأقصى طاقة ممكنة فى المشروعات الخاصة به خلال الفترة القادمة، ولكننى أردت أن أضع الأمور كلها فى الصورة من خلال هذه الزيارة، وأؤكد حرص الحكومة على توفير مختلف سبل الدعم للقطاع الخاص فى المرحلة القادمة.



وتابع: "على المستوى الشخصى، مكتب رئيس الوزراء مفتوح على مدار اليوم لتلقى كل الطلبات وحتى الشكاوى لأية عقبات من الممكن أن يواجهها القطاع الخاص، للعمل على تذليلها فى خلال الفترة المقبلة".