عاجل- الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى

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جدة - نرمين السيد -
وقالت هيئة الأرصاد، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن هناك استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة الآن.
وأضافت الأرصاد، أنه تسيطر حالة من الأجواء الباردة على كل الأنحاء خصوصا فى المناطق الشمالية للبلاد.
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