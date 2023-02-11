السيسي يوجه بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 05:25 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

السيسي يجتمع بـ وزير الكهرباء والطاقة

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرضًا من وزير الكهرباء للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، لاسيما التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.

كما استعرض الدكتور محمد شاكر مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية، في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة وتعزيز الجهود في هذا السياق، في ضوء القيمة المضافة المتنامية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كما وجه بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر.