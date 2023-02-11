رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروع عاصمة الشمس فى حدائق أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، تدشين أجزاء جديدة من المشروع، وذلك برفقة كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبحضور المهندس طارق شكرى، مؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذى، وعدد من مسؤولى الشركة.

كما تفقد أيضا، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجزء السكنى الذى تم الانتهاء من تنفيذه بالمشروع، بإجمالى 7 آلاف وحدة سكنية. حيث شهد تدشين أجزاء جديدة من المشروع، تتضمن فندقا ومدرسة دولية وناديا رياضيا، والتى ستبدأ الشركة فى تنفيذها لتوفير الخدمات اللازمة لرفع نسبة الإشغالات بالمشروع، بما يحقق خطة الدولة الهادفة إلى نقل التكدس العمرانى خارج العاصمة، والانتقال إلى المدن الجديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء: يعد مشروع "عاصمة الشمس Sun Capital" من أوائل المشروعات التى تعاقدت الدولة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، كما يأتى المشروع ضمن خطة الحكومة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يكون غرب القاهرة عاصمة سياحية لمصر.

وفى سياق متصل، أوضح "مدبولى"، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعت إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين، فى ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وحرصت على ضمان ومرونة وتسهيل الإجراءات؛ حيث يقدم التخصيص بنظام الشراكة تسهيلات فى سداد قيمة الأرض، لتكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة، وفى المقابل تعود للهيئة حصة نقدية من قيمة الأرض، وكذا حصة عينية من الوحدات بالمشروع.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المشروع يضم عددا من الفنادق والمنشآت السياحية التى ستجعله نقطة جذب سياحى فى منطقة غرب القاهرة، لا سيما مع قربه من المتحف الكبير وبمواجهة الأهرامات ومطار سفنكس، وهى عناصر تدعم الإقبال السياحى على المنشآت الفندقية الموجودة بالمشروع، كما يضم المشروع جامعة ومجمعا تجاريا إداريا على أعلى مستوى، ومدارس دولية وناديا، مما يجعله وجهة ترفيهية سياحية.

وأكد "الجزار"، قدرة قطاع التطوير العقارى المصرى على تنفيذ مشروعات بإمكانها المنافسة عالميا، بما يعكس قدرة الاستشارى والمهندس والعامل المصرى على الإنجاز، مهما كان حجم التحديات، ومهما كانت مشقة العمل، بجودة ذات معايير عالمية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة والقطاع الخاص يتعاونان من أجل تنفيذ مخطط التنمية العمرانية الشاملة، وتنمية المزيد من المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة التى تمثل نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، وكذلك العميل الأجنبى الباحث عن مشروعات بمعايير وجودة عالمية على أرض مصرية، لافتا إلى التطور الكبير والمتميز فى المنتجات العقارية المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع "عاصمة الشمس Sun Capital"، هو أحد المشروعات التى تنفذها الدولة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث تنفذ الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات تبلغ 1.1 تريليون جنيه، وتبلغ حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل.

وأوضح "الجزار"، أن مشروع "عاصمة الشمس Sun Capital "هو مشروع سكنى سياحى متكامل يقع على مساحة 575 فدانا، تخصص نسبة 60% منها للجزء السكنى بالمشروع بمساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، ويتمثل الباقى فى مناطق متعددة الاستخدامات، بإجمالى مساحة بنائية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع، ويوفر المشروع 20 ألفا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ولفت وزير الإسكان إلى أن المشروع يتواجد فى موقع استراتيجى ويرتبط بالعديد من المحاور والطرق التى تسهل الوصول منه وإليه من مختلف المناطق المحورية، حيث يتصل المشروع من خلال طريق الضبعة بالساحل الشمالى، كما يرتبط من خلال الطريق الدائرى الأوسطى مع منطقة شرق القاهرة، مما يجعل المشروع وجهة سياحية يسهل الوصول إليها من باقى المدن الجديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الجزء السكنى بالمشروع يضم 12 ألف وحدة سكنية بمساحات وتصميمات عمرانية متنوعة، ويواجه المشروع أهرامات الجيزة، حيث إنه يقع فى مدينة حدائق أكتوبر، إحدى مدن الجيل الرابع، وتم تدشينه ليكون نواة لمدينة متكاملة فى منطقة غرب القاهرة، تعتمد بالأساس على النشاط السياحى والخدمات المتعلقة به، لكى يصبح مجتمعا عمرانيا متكاملا يضم جزءا سكنيا، وجزءا تجاريا وإداريا، وجزءا فندقيا، ومدارس، ومستشفى دوليا، وأندية رياضية ونوادى اجتماعية، وهى مكونات المدينة العمرانية المتكاملة.

وأعرب المهندس طارق شكرى، مؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذى، عن سعادته وتقديره لزيارة السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للمشروع، والتى تعكس اهتمام الحكومة بالجهد المبذول من القطاع الخاص للمشاركة فى خطة التنمية والتعمير التى تقوم بها الدولة حاليا.

وأشار "شكرى" إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة سكنية تمثل المراحل الثلاث الأولى بالمشروع، وقامت الشركة بتسليم أكثر من 2000 وحدة للعملاء، ويوجد بالمشروع عدد من الأسر التى تقطنه حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 أسرة خلال العام الجارى، وجار تسليم باقى الوحدات وفقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا مع العملاء.

كما أكد أنه بدأ تنفيذ المشروع منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، استمر العمل خلالها بجهد حثيث، لافتا إلى أن هذه الفترة شهدت عدة تحديات أبرزها؛ انتشار فيروس كورونا ثم الصراع الروسى الأوكرانى، وتأثيرهما العالمى.

ونوه، مؤسس مجموعة عربية القابضة غير التنفيذى، بأنه تم التعامل مع هذه الأزمات بحرفية شديدة، وبالاعتماد على عقول وأياد مصرية تثبت دائما أنها قادرة على العمل مهما كانت الظروف المحيطة، واليوم يتكلل هذا الجهد المبذول والنجاح الكبير بزيارة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء التفقدية للمشروع، مؤكدا أن هذه الزيارة بمثابة شهادة ثقة للمشروع والجهد المبذول به.

وأوضح المهندس طارق شكرى، أنه تم البدء فى تدشين فندق تديره العلامة التجارية "فيرمونت"، ويضم 400 غرفة فندقية متنوعة و620 وحدة فندقية، بإجمالى استثمارات تبلغ 12 مليار جنيه، والتى تواجه سفح الأهرامات وبارتفاع 60 مترا أمام الأهرامات، ما يجعلها بمثابة أعلى برج مقام فى منطقة غرب القاهرة أمام الأهرامات.

وأشار إلى أنه تم تدشين فندق تديره العلامة التجارية هوليداى إن وستاى بريدج، وهو أحد فنادق IHG العالمية، وتم إنشاء الفندق بسعة 250 غرفة تديرها هوليداى إن، و150 غرفة تديرها ستاى بريدج، و400 شقة فندقية بجوار المكاتب الإدارية التى تديرها أيضا IHG العالمية، بإجمالى استثمارات تبلغ 6 مليارات جنيه.

وقال "شكرى": "تم التعاون مع كيانات قوية وناجحة فى كافة تفاصيل المشروع، وذلك بما يتناسب مع خطة تطوير مشروع يضاهى المدن العالمية فى معايير التصميم والجودة وكفاءة التشغيل، مع مراعاة كافة معايير الاستدامة فى التنفيذ بما يتناسب مع خطة الحكومة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية".

ولفت إلى أن المشروع يضم أكثر من 1000 وحدة جاهزة للتسليم للعملاء، والتى كان من المقرر تسليمها خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، مما يعكس حجم الالتزام الذى تتمتع به الشركة فى مشروعاتها، والرغبة فى التنفيذ مهما كان حجم التحديات المفروضة.

وأضاف: تم تدشين أول مدرسة دولية فرنسية بالمشروع، والتى تضم 73 فصلا بسعة طلابية تبلغ 1750 طالبا، وهى أول مدرسة دولية تقام بالمشروع، وسيتبعها المزيد نظرا للكثافة السكانية المخطط تواجدها بالمشروع، لافتا إلى أنه تم تدشين النادى الرياضى الذى يضم كافة الألعاب الرياضية، باستثمارات 600 مليون جنيه، كما تم تدشين النادى الاجتماعى.

وأكد المهندس طارق شكرى أن المشروع يضم مجمع مدارس دولية (فرنسى-إنجليزى) باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، ويضم 146 فصلا، بسعة 3500 طالب، وتخطط الشركة لبدء العمل بالمرحلة الرابعة بالمشروع خلال العام الجارى.

وكشف المهندس طارق شكرى عن خطة الشركة للتوسع فى تنفيذ المشروعات ذات النشاط السياحى ومتعدد الاستخدامات داخل مشروع "عاصمة الشمس Sun Capital"، بحيث يكون وجهة سياحية فى منطقة غرب القاهرة، وألمح إلى أنه من المخطط تدشين منشأ سياحى جديد بالمشروع تحت مسمى "كريستال بيراميدز"، وجار دراسة العلامة التجارية المسئولة عن إدارة هذا الجزء الفندقى.

وتابع أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى المنطقة السكنية بالمشروع بلغت 12 مليار جنيه، وتم توفير 2000 فرصة عمل فى الجزء الذى تم تنفيذه، وبدأت أعمال الإنشاءات بالمشروع فى يناير 2019، وبدأ التسليم اعتبارا من يناير الماضى.