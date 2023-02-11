عاجل- السيسى يوجه بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرضًا من وزير الكهرباء للموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء، لاسيما التى تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035.

كما استعرض الدكتور محمد شاكر مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية فى مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة وتعزيز الجهود فى هذا السياق فى ضوء القيمة المضافة المتنامية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كما وجه بالاستمرار فى تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التى تعتمد عليها عملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية فى مصر.