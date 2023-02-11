عاجل- «مدبولى»: إطلاق طاقات القطاع الخاص فى كل مجالات الاقتصاد «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال "مدبولى" خلال المؤتمر، إنه تفقد عدد كبير من المشروعات، وكان عنوان زيارة اليوم هو "زيادة وإطلاق طاقات القطاع الخاص فى كل مجالات الاقتصاد المصرى".

وتابع "مدبولى"، أنه تم تفقد 3 مشروعات كبرى بالقطاع الصناعى، منهم مشروعين تابعين لقطاع الصناعات الغذائية، والمشروع الثالث خاص بصناعة السيارات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "كنت سعيد جدًا بالمشروع وهو أن شباب مصرى يفرح بيحول العربيات التقليدية إلى عربيات كهربائية وده جميل جدًا، والشباب عنده أفكار عظيمة وأنا قلت لهم الدولة مستعدة تدعمكم عشان تكبروا".