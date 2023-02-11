عاجل- السيسى يبحث التعاون مع «كوبولوزيس» اليونانية لتنفيذ مشروعات الطاقة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، ديميتروس كوبولوزيس، رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولى الشركة اليونانية.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض فرص التعاون مع الشركة اليونانية لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال الربط الكهربائى بين البلدين، تعظيمًا للاستفادة من البنية الأساسية الحديثة التى أسستها وطورتها مصر فى مجال الكهرباء خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلًا عن المقومات الطبيعية التى تتمتع بها من مصادر طاقة الرياح والشمس. وقد تم فى هذا الإطار التوافق على مواصلة الدراسات الجارية لبلورة التعاون المشترك مع مجموعة "كوبولوزيس" لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، ترسيخًا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمى لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.

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