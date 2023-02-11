البابا تواضروس يعزى فى وفاة شيخ كهنة إيبارشية مزار

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم السبت، القمص تادرس يوسف منقريوس، كاهن كنيسة السيدة العذراء ببنى مزار، وشيخ كهنة إيبارشية بنى مزار والبهنسا، عن عمر تجاوز 82 سنة بعد أن خدم المذبح المقدس لما يزيد عن 54 سنة.





ولد الشيخ الوقور الراحل يوم 9 أكتوبر من عام 1940 وحصل على بكالوريوس الكلية الأكليريكية وتتلمذ على يد كبار معلميها من الآباء والأساتذة. سيم كاهنًا يوم 17 نوفمبر عام 1968 ونال القمصية فى 8 فبراير من عام 1978 وتميز بالأبوة الحكيمة والحانية، وامتازت خدمته بالنشاط والبساطة والوداعة.

وستقام صلوات تجنيزه فى كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول ببنى مزار الساعة الثالثة من مساء اليوم، والعزاء بمقر المطرانية ببنى مزار. والأب المتنيح ينتمى لعائلة كهنوتية تمتد لـ 24 جيل. وهو أيضًا والد زوجة الأب القمص عجايبى يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارمينا ببنى مزار، ووزوجة القمص عابر القمص أندراوس كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبا البلد، إيبارشية مغاغة قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بنى مزار ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى رحيل الأب القمص تادرس يوسف. كما يقدم تعزية خاصّة لزوجى ابنتيه القمص عجايبى يوسف، والقمص عابر القمص أندراوس، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسة السيدة العذراء ببنى مزار، طالبًا لنفس الأب الراحل النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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