إيبارشية ملوى تقيم الاحتفال السنوى برحلة العائلة المقدسة (صور)

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية ملوى وأنصنا والأشمونين، بتذكار استشهاد أطفال بيت لحم وبدء رحلة هروب العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وذلك بمنطقة "كوم ماريا" دير أبوحنس على الضفة الشرقية لنهر النيل بملوى.





شارك فى الاحتفال من أحبار الكنيسة، إلى جانب الأنبا ديمتريوس مطران الإيبارشية، الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا ثاوفيلوس أسقف منفلوط.

كما شارك فى الاحتفال مجمع كهنة ملوى وعدد من الآباء كهنة بعض الإيبارشيات الأخرى.

بدأت فعاليات الاحتفال فى "كرمة دير أبوحنس" على الشاطئ الشرقى لنهر النيل، بدخول موكب الآباء الأساقفة يتقدمهم خورس الشمامسة بالألحان الكنسية.

وفى مشهد مهيب، تم تجسيد قدوم العائلة المقدسة، قادمة من الأشمونين عن طريق النيل، وكان الموكب فى استقبالهم على الشاطئ، ورتل خورس الشمامسة لحن "جاليلو آ" أى جليل الأمم الجالسون فى الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم النور العظيم.

ثم توجهوا جميعًا إلى موقع الاحتفال، حيث عَزفت الموسيقى السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وأنشد كورال الإيبارشية نشيد بلادى بلادى باللغة القبطية والعربية.

ثم تقدم نيافة الأنبا ديمتريوس، ومعه أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى نائبًا عن محافظ المنيا، وأعطى إشارة بدء الاحتفال بإطلاق الحمام أمام "ماكيت للعائلة المقدسة"، وفى نفس السياق تم توزيع علم مصر على الحضور الكرام. تخلل الاحتفال عرضًا كشفيًّا ومسرح وكورال.



تلا ذلك تحرك الموكب سيرًا على الأقدام لمسافة حوالى 1.5 كم، يتقدمه الآباء الأساقفة والكهنة وبمشاركة خوارس الشمامسة والكورالات وفرق الكشافة ولجان النظام من كل كنائس الإيبارشية، واصطف كل شعب القرية على جانبى الطريق للترحيب بالموكب.

ووصلوا منطقة كوم ماريا حيث أُعد سرادق لاستقبال الضيوف وألقيت بعض الكلمات بهذه المناسبة.

حضر الاحتفال عدد من مشايخ الأزهر والأوقاف وأعضاء بيت العائلة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومندوبون عن الطوائف المسيحية، ومديرى الإدارات الحكومية، والبنوك، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بمعهد الدراسات القبطية، وعدد من رجال الأعمال، ومن الهيئات والنقابات والشخصيات العامة بملوى، بالاضافة لأعداد غفيرة من أبناء القرية والقرى المجاورة ومدينة ملوى.

ومنطقة كوم ماريا بقرية دير أبو حنس بملوى، هى إحدى المناطق التى استراحت بها العائلة المقدسة ضمن رحلة هروبها إلى أرض مصر، إلى جانب منطقة بئر السحابة بمدينة أنصنا (الشيخ عباده حاليًا) حيث بارك الرب يسوع هذا البئر وشرب منه، وقرية ديروط أم نخلة حيث انحنت النخلة عند دخوله إليها، وكذلك قرية الأشمونين حيث سقطت الأوثان من تلقاء نفسها بمجرد وصوله مشارف البلدة، وفيها تقابل القديس وادامون الأرمنتى مع السيد المسيح وآمن به واستشهد على اسمه.