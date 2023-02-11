تعيين محمد عبد الغفار رئيسا للمستشفيات والمعاهد التعليمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلفا للدكتور محمد فوزى السودة.

وفى وقت سابق، قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد القومى للقلب، يعمل بسعة 417 أسرة ما بين أسرة داخلى ورعاية، وهو رقم كبير بالنسبة لمركز طبى متخصص فى أمراض القلب.

وأوضح، أن المعهد يعتبر هو الصرح الأكبر والأعرق فى مصر، ويحرص دائما على التطوير عن طريق استقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية باستمرار، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية، بما يساهم فى ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.