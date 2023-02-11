- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلفا للدكتور محمد فوزى السودة.
وفى وقت سابق، قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد القومى للقلب، يعمل بسعة 417 أسرة ما بين أسرة داخلى ورعاية، وهو رقم كبير بالنسبة لمركز طبى متخصص فى أمراض القلب.
وأوضح، أن المعهد يعتبر هو الصرح الأكبر والأعرق فى مصر، ويحرص دائما على التطوير عن طريق استقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية باستمرار، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية، بما يساهم فى ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين محمد عبد الغفار رئيسا للمستشفيات والمعاهد التعليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.