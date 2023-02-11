أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دورات تدريبية لكوادر من 19 دولة إفريقية

جدة - نرمين السيد - قامت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بتخريج الدورات التدريبية أرقام (342- 343 - 344) بإجمالى 120 متدربا من الكوادر الأمنية الإفريقية يمثلون 19 دولة إفريقية، فى مجالات: مكافحة الإرهاب الدولى وإدارة الحشود وعلم الأدلة الجنائية وإدارة مسرح الجريمة.





يأتى ذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقال الأمين العام للوكالة إنها تعمل، بصورة مكثفة، فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الإفريقية يمثل إحدى أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية؛ بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وقد تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى.

وفى نهاية الاحتفال، جرى تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.