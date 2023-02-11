رئيس مجلس الوزراء يتفقَّد خط إنتاج جديد لشركة ”شيبسي” للصناعات الغذائية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 03:29 مساءً - رئيس مجلس إدارة شركة "بيبسيكو": المصنع يضم أحدث وسائل التكنولوجيا المُستخدمة في الإنتاج وأنظمة مراقبة الجودة

محمد شلباية: منتجات المصنع يتم تصديرها إلى 11 دولة في قارتي أفريقيا وآسيا

شلباية: السوق المصرية تُعد واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية الغنية بالفرص التنموية التي تجعلها جاذبة للمستثمرين لموقعها الإقليمي المتميز والقوة السكانية

خلال جولته اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، تفقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خط إنتاج جديد لشركة "شيبسي" للصناعات الغذائية بمصنع السادس من أكتوبر، التابع لمجموعة شركات "بيبسيكو مصر"، يرافقه كلٍ من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور السيد/ محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة "بيبسيكو" شمال أفريقيا.

وفي مستهل الجولة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم أي جهود تسهم في عملية التوسع للأعمال بالمصنع، ويهمنا زيادة الانتاج، وفرص العمل والتصدير.

وخلال تفقده، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرحٍ مُفصل عن المصنع قدمه السيد/ محمد شلباية، الذي أوضح أن المصنع يضم أحدث وسائل التكنولوجيا المُستخدمة في الإنتاج وأنظمة مراقبة الجودة.

وأكد "شلباية" أن افتتاح خط الإنتاج الجديد يأتي في إطار الاستراتيجية التوسعية لشركة "بيبسيكو" في مصر، والتي تولي اهتمامًا بالغًا بضخ المزيد من الاستثمارات لدعم نمو الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة بقطاع صناعة الأغذية والمشروبات الغازية في مصر، وتطبيق مفهوم الاستدامة في كافة مراحل استثمارات الشركة بدءًا من مكونات الإنتاج والتصنيع، ووصولًا إلى التسويق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "بيبسيكو": يبلغ إجمالي استثمارات خط الإنتاج الجديد 20 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية له نحو 25 ألف طن. كما يعمل بخط الإنتاج 45 موظفا بدوام كامل، و145 قوة عاملة مؤقتة مُخصصة لهذا الخط طوال أيام الأسبوع.

وتابع محمد شلباية: يُعد ذلك المصنع نتاج عمل وجهد 680 موظفًا بدوام كامل و1640 من مُقدمي الخدمات اليومية، مؤكدًا أن منتجات هذا المصنع يتم تصديرها إلى 11 دولة في قارتي أفريقيا وآسيا.

كما أضاف "شلباية": ترتبط "بيبسيكو" بعلاقة وطيدة بالسوق المصرية منذ أكثر من 70 عامًا؛ والتى تُعد واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية الغنية بالفرص التنموية والتي تجعلها سوقًا جاذبة للمستثمرين؛ وذلك لموقعها الإقليمي المتميز والقوة السكانية.

وأشار محمد شلباية إلى أن الشركة تمتلك سعة تشغيلية تصل إلى أكثر من 14000 موظف (عمالة دائمة ومتغيرة)، و9 مصانع في مختلف أنحاء الجمهورية (مصنعين بـ 6 أكتوبر، العبور، طناش، العامرية، المنيا، طنطا، وبورسعيد)، و32 مركزًا للتوزيع.

وتابع: تمتلك الشركة أيضًا أحد أكبر أساطيل التوزيع في مصر والذي يصل إلى 4600 سيارة، كما تتعامل الشركة يومياً مع عشرات الآلاف من الموردين ومقدمي الخدمات.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة "بيبسيكو" شمال أفريقيا إلى أن مصنع شيبسي بأكتوبر يُعد أحد أقدم مصانع شركة شيبسي للصناعات الغذائية، حيث تم بناؤه عام 1991 على مساحة 110 آلاف متر مربع، واستحوذت عليه شركة "بيبسيكو" العالمية في الأول من مايو 2001.

وأوضح أن المصنع يضم 9 خطوط إنتاج، ويعمل على مدار 3 ورديات في اليوم، وينتج أنواعا مختلفة من منتجات البطاطس؛ مثل: رقائق البطاطس ورقائق التورتيلا والمنتجات المشتقة من الذرة.