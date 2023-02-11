حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 03:29 مساءً - تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 4 فبراير إلى 10 فبراير وهو كالآتي:

1) نعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتور مهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، موضحة أنه كان نموذجًا متفردًا فى العطاء الوطني، خدم الوطن بكفاءة وإخلاص في كافة المناصب التي تولاها، وكان له الكثير من الإنجازات الكبيرة في فترات عصيبة كانت تمر بها البلاد.

2) وزارة الهجرة تواصل حملة التوعية بمبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تنتهي في 14 من مارس المقبل، لعرض كافة المزايا التي تتضمنها المبادرة، مؤكدة إلغاء العقبات التي تواجد المصريين خلال جلب سياراتهم من الخارج.

3) وزارة الهجرة تنشر التدريبات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج للشباب، ضمن خطة مواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، بالتعاون بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، تتضمن التدريبات إدارة المشروعات، الإرشاد المهني، كيفية بدء مشروعك الخاص، البرمجة، ومهارات التوظيف.

4) ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تزور محافظة المنوفية، حيث شهدت الزيارة عقد لقاء جماهيري مع أهالي المحافظة لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة.

5) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تتفقد فرع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالمنوفية، للوقوف على تدريب وتأهيل الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بجانب زيارة القافلة الطبية التي تنظمها وزارة الصحة ومؤسسة صناع الخير في تخصصات العيون والقدم السكري والباطنة والأطفال والنساء وغيرها، ضمن خطة الوزارة لتنظيم قوافل طبية في القرى المُصدرة للهجرة غير الشرعية.

6) زارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، برفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، دار أيتام الحسن والحسين، وشهد توزيع مؤسسة حياة كريمة على هؤلاء الأطفال منتجات غذائية وبطاطين، كما قدم السيد المحافظ دعما ماليا ومنتجات غذائية للأطفال في الدار.

7) وزيرة الهجرة ومحافظ المنوفية يشهدان توزيع مؤسسة "حياة كريمة" مساعدات مالية وكراتين غذائية وبطاطين على عدد من المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك ضمن زيارة وزيرة الهجرة للمنوفية لإطلاق تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

???? وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بكل من تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر وتوابعه وتعلن تخصيص أرقام هواتف للسفارة في أنقرة ودمشق للإبلاغ عن أية حالات إصابات أو طلب المساعدة.

9) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي وفدا من مؤسسة "حياة كريمة" لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدة رغبتها في تعزيز سبل التعاون المشترك مع المؤسسة، وفتح أفاق عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة، وبذل مزيد من الجهد لدعوة المصريين بالخارج للمساهمة والمشاركة في مشروعات التنمية ضمن المباردة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع المؤسسة بشأن مشاركتهم في الزيارات الميدانية التي تجريها الوزيرة للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

10) ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تعقد لقاءً مفتوحا مع جاليات المصرية في "روسيا واوكرانيا وتركمانستان وطاجيكستان وبيلاروسيا، حيث تناولت المحفزات التي أتاحتها الوزارة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، كما استعرضت موقف الطلاب المصريين في أوكرانيا، وجهود التنسيق مع الجامعات في أوكرانيا بالتعاون مع السفارة المصرية في كييف، للحصول على أوراق الطلاب المصريين وإتاحة فرص الالتحاق بجامعات مصرية سواء أهلية أو خاصة، وإتاحة مهلة تسليم أوراق الطلاب العائدين لاستكمال الدراسة بمصر للجامعات الملتحقين بها، لحين استلام كافة المستندات والأوراق الخاصة بالطلاب.

11) وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للفصل الدراسي الأول ــ العام الدراسي 2022/2023، والتي استمرت في الفترة من 14 حتى 22 يناير 2023، بمشاركة (71083) طالب وطالبة، من المصريين بالخارج، وبلغت نسبة النجاح للطلاب (95.6 %).

12) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تعقد لقاء افتراضيا للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية في تركيا، بعد توابع الكارثة الإنسانية التي لحقت بعدد من الدول، مؤكدة أننا حريصون على متابعة أبنائنا في أي مكان في العالم، والوقوف على احتياجاتهم خلال هذه الأزمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيدة بجهود أبناء مركز وزارة الهجرة للحوار "ميدسي" في متابعة الموقف أولًا بأول، وتسهيل التواصل بين الشباب في مختلف المدن المنكوبة والاطمئنان على انتقالهم لأماكن آمنة لحين استقرار الأوضاع في المدن الأكثر تضررًا، ومن بينها: كهرمان مرعش، ديار بكر، ملاطيا، سمسور، أورفا، كيليس، ديلوك، هاتاي، عثمانية، وغيرهم.

13) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تتواصل مع أسرة مصرية في تركيا أعلنت عن طلب للإغاثة عقب تبعات الزلزال المدمر ، ونشرت الاستغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم التواصل وإبلاغ السفارة المصرية بأنقرة وأرقام الإغاثة من قبل ممثل مركز حوار الهجرة لشباب الدارسين، وتابعت وزارة الهجرة الأسرة المتواجدة في مخيم بمدينة العثمانية وسط تحديات الطقس السيء وقلة الطعام، حتى انتقالهم إلى منزل إحدى الأسر المصرية في مدينة "قونيا" لحين استقرار الأوضاع.

14) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير الدكتور سامح أبوالعينين قنصل عام مصر في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، لبحث تعزيز التعاون المشترك، في إطار خدمة وتلبية كافة احتياجات الجالية المصرية، والعمل على زيادة ارتباطهم بالوطن.