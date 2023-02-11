مدبولى: مصنع «كورونا» الجديد نموذج ناجح لدعم الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - رافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بالمصنع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد راشد محافظ الجبزة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور المهندس باسل سعد رئيس مجلس إدارة المصنع.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن سعادته بزيارة هذا المصنع الذى يضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيدًا بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة جميع العاملين بالمصنع الذى يضم نحو 1500 موظف من أفضل العناصر فى مجال الصناعات الغذائية، وتحرص الشركة على النهوض بأدائهم باستمرار.

ووجَّه رئيس الوزراء بالاستمرار فى ميكنة مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية، لافتا إلى أن هذا المصنع يعد نموذجا ناجحًا لدور القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الدولة تدعم جهود القطاع الخاص الجاد وتعمل على توفير بيئة استثمارية مواتية له.

كما أجرى مدبولى حوارًا مع العاملين للاطمئنان على أحوالهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم، وحثُّهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيّما فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ مُفصل عن مكونات المصنع، كما تفقَّد خطوط الإنتاج به، وقدم الشرح المهندس باسل سعد رئيس مجلس الإدارة.

وفى مُستهل شرحه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة: تعد "كورونا" من أعرق العلامات التجارية فى مجال الصناعات الغذائية فى مصر؛ حيث تأسست الشركة فى عام 1919، ومنذ ذلك التاريخ وهى تلبّى احتياجات البيت المصرى من منتجات متميزة، وتُعد الأقرب إلى ذوق المواطن المصرى.

وأشار إلى أن مجموعة (سامى سعد القابضة) قامت بالاستحواذ على شركة "كورونا" ضمن برنامج الخصخصة وتشجيع الاستثمار فى عام 2000، ومنذ ذلك التاريخ استمرت المجموعة فى تنمية أعمال الشركة لتغطى احتياجات السوق المحلية والتصدير بالجودة التى تليق بعلامة تجارية مصرية رائدة مثل علامة "كورونا".

وأوضح باسل سعد أن الشركة قامت بضخ استثمارات تقدر حاليًا بنحو مليار و500 مليون جنيه؛ لإنشاء مُجمع صناعى جديد، تبلغ مساحته البنائية 24 ألف متر مربع، سواء مساحات مُستخدمة أو توسعات مستقبلية.

وقال إن المصنع يحتوى على 5 خطوط إنتاج بتقنية عالمية، وطاقة إنتاجية تتجاوز 3 مليارات جنيه فى العام، كما أكد أنه تم الانتهاء من إنشاء المصنع وتركيب الماكينات فى مدة لم تتجاوز 16 شهرًا.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة: "تقوم الشركة بتنمية صادراتها لأسواق عربية وإفريقية، بالإضافة إلى بعض الأسواق الأوروبية، بما يُسهِم فى توفير العملات الصعبة لتغطية احتياجات المصنع من المواد الأولية، وأيضا تحقيق فائض دولارى متزايد".

وخلال الزيارة، قام الدكتور مصطفى مدبولى بتفقُّد المكونات المختلفة بالمصنع والتى تدعم علاقة العلامة التجارية بالمُستهلك المصرى؛ حيث تحتوى على متحف يشمل تاريخ الشركة منذ نشأتها عام 1919، وتطوُر أعمالها تزامُنًا مع التاريخ المصرى، الأمر الذى يؤكد تماشى منتجات الشركة والعلامة التجارية مع ذوق المواطن المصرى على مدى الأجيال المختلفة، بالإضافة إلى منطقة عرض خارجية تشمل معدات الشركة المُستخدَمة تاريخيًا فى الإنتاج، وكذا مناطق ترفيهية، وشرح مُبسط لطريقة إنتاج الشيكولاتة.

وواصل المهندس باسل سعد شرحه، مؤكدًا أن الشركة قامت بعمل هذه الاستثمارات الإضافية لإتاحة فرصة للمستهلك المصرى للتعرُّف على تاريخ المنتَج والمعلومات الإنتاجية بهدف تنمية معرفة الأجيال المختلفة، واستعادة العلاقة التاريخية بين العلامة التجارية والمستهلك المصرى على مدار الأعوام.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تتطلع وتعتزم تنمية أعمالها فى إطار الاستثمارات والتوسعات المتاحة ليحقق المنتج المصرى التغطية الحقيقية لاحتياجات السوق المصرية، بالإضافة إلى الاستئثار بمكانة دولية متميزة فى إطار توجهات الدولة وقيادتها السياسية.