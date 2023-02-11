الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد (بيان رسمى)

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جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، أن يسود، غدا الأحد، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد.
ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على الشواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.
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