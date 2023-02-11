بطاريات الليثيوم أيون.. مدبولى يبدأ جولة بمشروعات مهمة بمدينة 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - فى إطار خطة الدولة المصرية لدعم التصنيع وتعميق المكون المحلى فى الإنتاج، استهلها بتفقد شركة "شيفت إى فى" المصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، يرافقه كل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور على الطيب، المدير التنفيذى للشركة.

وأثنى رئيس الوزراء على المشروع الذى يتماشى بشكل كبير مع توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دعم مثل هذه المشروعات، خاصة أنها نتيجة مجهود مجموعة من الشباب الطموحين.

وفى غضون ذلك، حرص رئيس الوزراء على تجربة إحدى السيارات المُحولة وتجول بها فى أرجاء المصنع، كما استمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى آراء بعض العاملين فى المصنع ومتطلباتهم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ مُفصل عن الشركة، قدمه الدكتور على الطيب، الذى أشار فى بداية حديثه إلى أن شركة "شيفت إى فى" هى شركة مصرية ناشئة، عمرها سنتان، ويعمل بها نحو 80 مهندساً ومهندسة وعاملاً وعاملة، وتمكنت الشركة من استقطاب العديد من العقول المصرية المهاجرة، والعاملين من ذوى الخبرة فى شركات سيارات عالمية.

وأكد "الطيب" أن شركة "شيفت إى فى" تُعد أول شركة مصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، كما أنها الأولى عالميًا التى تقوم بالتحويل الصناعى للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى لتعمل بالكهرباء باستخدام تكنولوجيا الـ Electrofitting المطورة محليًا؛ لتحويل أساطيل كاملة لتعمل بالكهرباء خلال ساعات قليلة.

وقال المدير التنفيذى للشركة: تركز الشركة على تحويل السيارات التجارية المستخدمة فى أساطيل النقل لشركات اللوجستيات العالمية؛ فى سبيل خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغير المناخى، وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من 80%، وبتكلفة استثمارية صغيرة.

واضاف ان تُطور الشركة حاليًا منتجات كهربائية لنقل الركاب لتصبح قادرة على خدمة قطاع أكبر من الـ 1.5 مليون مركبة تجارية فى الشارع المصرى، وتسعى الشركة أيضًا إلى تصدير تكنولوجيا التحويل ومنتجاتها إلى الأسواق الناشئة ذات الاحتياجات المماثلة لمصر.

وأكد الدكتور على الطيب أن الشركة نجحت بالفعل فى جذب استثمارات بقيمة 9 ملايين دولار من صناديق استثمارية عالمية لم تستثمر فى مصر من قبل؛ لبناء قدرة إنتاجية لأكثر من 2000 مركبة سنويًا، كما أنها فى طريقها للحصول على استثمارات إضافية بقيمة 20 مليون دولار للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف مركبة سنويًا.

وأشار المدير التنفيذى لشركة "شيفت إى فى" إلى أن عملية التحويل تبدأ من التصميم الهندسى الذى يُراعى عوامل الثبات والأمان فى المركبة الأصلية.

‏وأوضح أن الشركة حصلت على اعتماد تصميمات منتجاتها، واجتازت السيارات المُنتَجة الاختبارات المطلوبة حسب المعايير العالمية للسماح بسيرها على الطرق المصرية.

وفى السياق، أكد الطيب أن الشركة تنتج المكونات المستخدمة فى عملية التحويل، وأهمها بطاريات الليثيوم أيون، فى مصنع الشركة فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر. كما تمر المكونات باختبارات متعددة؛ لضمان جودتها وامتثالها للمعايير المطلوبة قبل استخدامها فى عملية التحويل.

وأوضح أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، بعد اجتياز الاختبارات القياسية؛ مما مهد الطريق لهيئة التنمية الصناعية لاستحداث الأكواد والمعايير الحاكمة لصناعة البطاريات الليثيوم أيون، وكذلك التحويل الصناعى للمركبات لتعمل بالكهرباء.

وأشار إلى أنه بحصول الشركة على السجل الصناعى من هيئة التنمية الصناعية وموافقة هيئة المواصفات والجودة، أصبحت "شيفت إى فى" هى الأولى والوحيدة المعتمَدة فى مصر لتحويل المركبات لتعمل بالكهرباء.

وقال الطيب إن الشركة عملت عن قرب مع وزارة الداخلية، بدعم من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لتعديل لائحة المرور؛ للسماح بترخيص السيارات المحولة كى تبدأ مرحلة الإنتاج الكمى والتسويق للمركبات.

وأضاف أن الشركة قامت - بالفعل - بتحويل أساطيل تجارية خاصة بعملائها، وأضحت تلك المركبات فى طريقها لقطع مليون كيلو متر فى الطرق المصرية فى إطار التشغيل التجارى الفعلى، مُحقِّقة وفرا تشغيليا ماديا مرتفعا، دون الاحتياج للوقود الاحفورى المستورد والصيانات باهظة الثمن.

ولفت إلى أن تحويل المركبات إلى الكهرباء، وصناعة البطاريات، تُعد خطوات مهمة فى طريق التوطين المحلى لتكنولوجيا المركبات الكهربائية الحديثة، وبناء اقتصاد مبنى على المعرفة والصناعة باستثمارات عالمية على أرض مصر.

وأكد الطيب أن التحويل الصناعى إلى الكهرباء يفتح الباب لانتشار المركبات الكهربائية بتكلفة صغيرة؛ ويؤكد التزام مصر بدورها فى ريادة الطريق لخفض الانبعاثات المسببة للتحول المناخى، موضحا أنه على المستوى الاقتصادى، تُسهم كل عملية تحويل كهربائى فى خفض فاتورة استيراد المحروقات من ديزل وبنزين .