المشاط: مصر حريصة على التعاون مع العراق فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أثير الغريرى، وزير التجارة العراقى، فى ضوء المباحثات الجارية لانعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، والمقرر انعقادها بالقاهرة، لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.





وخلال اللقاء استعرض الوزيران مخرجات الدورة الأولى للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت فى عام 2020 بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وأثمرت عن توقيع 15 وثيقة تعاون مشترك فى مختلف المجالات فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها قطاع التعدين والبترول، وتبادل الخبرات فى مجال العدل والقضاء، والموارد المائية والرى، والأوراق المالية، وحماية البيئة وغيرها.

وأكدت المشاط حرص الدولة المصرية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على المضى قدمًا فى تطوير التعاون مع العراق الشقيق فى مختلف المجالات، سواء من خلال التعاون الثنائى أو التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن الهاشمية، مشيرة إلى أهمية تفعيل كل مذكرات التفاهم والوثائق التى تم توقيعها بين الحكومتين خلال الدورة الأولى من اللجنة المشتركة لتمثل نقلة فى التعاون المشترك ودافعًا نحو مزيد من العمل الذى يعود بالنفع على البلدين.

وأبدت وزيرة التعاون الدولى تطلعها أن تمثل الدورة الثانية من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، مرحلة جديدة من مراحل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الجانبين، إلى جانب مشاركة الشركات المصرية فى إعادة إعمار العراق.

وأوضحت المشاط سعى الوزارة للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كل الجهات لإزالة أى معوقات تحول دون تنفيذ أى من قرارات اللجنة العليا.

وانعقدت فى العاصمة العراقية بغداد فى أكتوبر 2020، الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التى انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن، حيث شهدت التوقيع على 15 وثيقة تعاون بين الجانبين، وتعد هذه الدورة هى الأولى منذ توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين فى 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية مهمة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولى مع دولة العراق.

ومن المقرر أن تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وأثير الغريرى، وزير التجارة العراقى، الاجتماعات التحضيرية للجنة على المستوى الوزارى.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى تتولى الإشراف على 68 لجنة بين مصر والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان إفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.