حياة كريمة- وزير التنمية ومحافظ الغربية يتفقدان مشاريع الإسكان وإنتاج البيض

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وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية مشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة العجيزى بطنطا والذى سيوفر سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودى الدخل، وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجارى تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية.
وتفقد الوزير والمحافظ، عدد من الشقق السكنية والبالغ عددها 480 وحدة سكنية داخل 6 عمارات مقامة على مساحة 2,3 فدان، وتتكون كل عمارة منهم من (دور أرضى و 9 أدوار علوية).
كما تفقدا آمنة ورحمى مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذى يهدف فى المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج 70 مليون بيضة فى العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار رحمى، إلى أن المحطة تتكون من 8 عنابر 2 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، مقامة على مساحة 14 قيراط بتكلفة إجمالية 110 ملايين جنيه.
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