رؤساء البرلمانات العربية: نقدّر المسار السياسى والتنموى البَنَّاء لمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 02:25 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين فى المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء البرلمانات العربية، أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.

من جانبهم، أكد رؤساء البرلمانات العربية خلال الاجتماع أن الشعوب العربية تُقدّر المسار السياسي والتنموي البَنَّاء الذي سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، والذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طالت المنطقة.