الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على دعم الدول العربية في مساعيها لتحقيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 02:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معرباً عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، مشددا على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم /السبت/ وفداً من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، وذلك بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، وتشيف تشارومبيرا، رئيس برلمان عموم إفريقيا، ومن الجانب المصري الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب - في مستهل الاجتماع - برؤساء البرلمانات العربية، مؤكداً دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية.

كما ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم.

من جانبهم؛ أكد الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

كما ثمنوا جهود مصر بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الأمن القومي العربي، معربين عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسي والتنموي البَنَّاء الذي سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، والذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طالت المنطقة.