محافظ الإسكندرية يؤكد انتظام الدراسة رغم الأمطار الغزيرة

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه على الرغم من تعرض الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة على معظم أنحائها منذ فجر اليوم، إلا إنه لا توجد أى إعاقة فى الحركة المرورية على مستوى المحافظة، كما انتظمت الدراسة فى جميع المدارس.





وأوضح المحافظ، خلال جولته التفقدية اليوم السبت، لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة، أن المشروعات التى تم تنفيذها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، ساهمت بشكل كبير فى القدرة على التعامل مع مياه الأمطار الغزيرة، حيث استوعبت 10% من كميات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المناطق الداخلية، لافتا إلى الاستمرار فى تنفيذ باقى المشروعات ضمن الاستراتيجية. وأشار المحافظ إلى استمرار رفع درجة الاستعداد فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مضيفا أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية تتابع ميدانيا جميع تداعيات النوة الحالية لرصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد بشكل مستمر من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

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