وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان 3 فروع جديدة للشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - والفروع هى: توثيق جرين بلازا بمنطقة جرين بلازا بسموحة، توثيق رويال بلازا بالمنتزه، توثيق المنتزه، حيث تفقدا ومرافقوهما مبنى الفروع الجديدة والتقوا بالموظفين والمواطنين.

وخلال الافتتاح، وجه وزير العدل دعوته للقائمين على المكتب بحسن معاملة المواطنين، مشيراً إلى أن هذا هو الدور الأساسى الذى تسعى إليه الوزارة، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى المتابعة لإنجاز المعاملات المقدمة للمواطنين فى أقل وقت ممكن.

كما أكد وزير العدل، أن السيارات المتنقلة والتابعة لوزارة العدل ما هى إلا لدعم المكاتب التى بها كثافة كبيرة من المواطنين لتيسير الخدمة، أو الأماكن الخالية والنائية، مبينا أن ما تم افتتاحه من مكاتب جديدة مؤخرا ومنها فى مدينة الإسكندرية، ستبدأ العمل كفترة مسائية، وذلك تيسيرا على المواطنين وخاصة ممن يعملون صباحا وتمنعهم ظروف أعمالهم من التعامل مع مكاتب الشهر العقارى.

وأوضح وزير العدل، أن المواطن الذى يثبت أنه مريض بشهادة طبية حكومية وأن حالته الصحية تمنعه من التوجه لمكتب الشهر العقارى، يتم التعامل معه فورا بالذهاب إليه فى منزله واستخلاص ما يريده من أوراق وطلبات التوثيق.

رافق الوزير والمحافظ، خلال الافتتاح، المستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل للشهر العقارى، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم.