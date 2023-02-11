السيسى يؤكد دعم مصر لتعزيز التعاون البرلمانى بين الدول العربية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين فى المؤتمر الخامس للبرلمان العربى، بحضور عادل العسومى رئيس البرلمان العربى، وتشيف تشارومبيرا رئيس برلمان عموم إفريقيا، ومن الجانب المصرى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.





وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب فى مستهل الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدا دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلمانى بين الدول العربية بما يسهم فى تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية.

كما ثمن الرئيس، قرار البرلمان العربى بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائى، الذى تتعاظم أهميته فى ظل أزمة الغذاء العالمية التى يمر بها العالم.

من جانبهم، أكد الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربى على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة فى تعزيز العمل العربى ومواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.

كما ثمنوا جهود مصر بقيادة الرئيس، ومواقفها المشرفة والمشهود لها فى الدفاع عن الأمن القومى العربى، معربين عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسى والتنموى البناء الذى سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، والذى مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التى طالت المنطقة.

وفى ذلك الإطار، أكد الرئيس السيسى، أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية فى مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، ومؤكدا أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.