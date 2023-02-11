جدة - نرمين السيد - أكد أشرف الداودى محافظ قنا، انتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام 2022-2023، فى المدارس التى لا تطبق إجازة يوم السبت، وتنتظم الدراسة فى جميع المدارس غدا الأحد الموافق 12 فبراير.





وأضاف الداودى، أن إجمالى عدد الطلاب المسجلين بلغ 854 ألفا و100 طالب وطالبة، بجميع المراحل التعليمية، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى المرحلة الثانوية، موزعين على 2141 مدرسة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح المتميز.

من جانبه أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، وتم تسليم جميع الكتب للإدارات التعليمية وتوزيعها على المدارس، وجارى توزيعها على الطلاب، كما تم الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، والمعلمين بنظام التطوع لسد العجز، لحين تسكين نصيب محافظة قنا من المعلمين فى مسابقة 30 ألف معلم، مشيرا إلى أنه تم التشديد على جميع الإدارات التعليمية بالاهتمام بطابور الصباح وعمل برامج إذاعية لتوعية الطلاب، وكذلك تفعيل التدريب على خطط الإخلاء فى حالة حدوث طوارئ، وتنظيم ندوات حول مخاطر الجيل الخامس والألعاب الإلكترونية.

وأضاف أنه تم التنبيه على استمرار فعاليات مبادرات "اتحضر للأخضر" و"التغيرات المناخية" لتوعية الطلاب حول خطورة التغيرات المناخية، وأهمية زيادة المساحات الخضراء، والتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، للحفاظ على بيئة نظيفة وأكثر استدامة لنا وللأجيال المستقبلية، فضلا عن الانتهاء من مراجعة تجهيزات المدارس من حيث الآثاث والإنارة والنظافة، والحمامات والمياه.