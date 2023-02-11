بحضور أسر الشهداء.. شرطة البيئة والمسطحات تحتفل بعيد الشرطة بعروض مائية في نهر النيل (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 01:28 مساءً - نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات صباح اليوم السبت، احتفالاً بالمسطح المائي بنهر النيل، في اطار احتفالات الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

وتضمن الحفل - الذي أقيم بمقر إدارة العمليات والتأمين بالادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بحضور عدد من القيادات الأمنية - عددا من العروض المائية لشرطة البيئة والمسطحات، واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهري، باستخدام أحدث المعدات، إلى جانب بعض البيانات العملية التى أظهرت جانباً من الدور الذي تضطلع به الإدارة فى تأمين المسطح المائي، وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.

وأبرزت العروض الشيقة التي تضمنها الاحتفال الدور الحيوي الذى تضطلع به الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى حماية الأرواح والممتلكات، وكذلك المهام المنوط بها رجال الادارة في مجالات حماية البيئة، والمحميات الطبيعية، والثروة السمكية، ونهر النيل، والثروة الزراعية، والملاحة الداخلية، وتأمين العائمات السياحية، وحماية مستلزمات الإنتاج للثروة الزراعية والحيوانية والداجنة.

كما تضمن الاحتفال تنفيذ بيان عملي تمثل في حملة ميدانية للقوات بالمسطح المائي لنهر النيل، للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية والطرق المستحدثة فى إنقاذ الغرقى بمياه نهر النيل، وكذلك التعامل مع الحرائق، إلى جانب عرض مهارات القوات فى قيادة اللانشات، ومنها اللانش الفايبر جلاس الساحلي، واللانشات المطاط، ولانشات الريب، وكذلك الاسعاف النهري الفيبر، بالاضافة الى الموتوسيكلات المائية.