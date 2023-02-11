أخبار مصرية

”القوى العاملة”: ملتقى لتوظيف ”ذوى الهمم ”ببورسعيد

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 01:27 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد عن تنظيم ملتقى التوظيف الثانى لتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم ، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بإجمالى 34 عقد عمل،بمشاركة 11 منشأة من منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة ورعايتها رعاية كاملة، وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة لها ، ومتابعة المنشآت والتأكد من إستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى العاملين بها من تلك الفئة .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، في تقريره الذى تلقته الوزارة انه تم تنظيم مقابلات عمل للمتقدمين على الوظائف المطلوبة لمصنع ضفائر السيارات (شركة اس اي وايرنج سيستمز ايجيبت )، وشركة ايديكس للمقاولات ، وشركة بورسعيد للصناعات الغذائية و المشروبات ، ومستشفي آل سليمان ، ومستشفي الرحمة ، وفندق باروم ، وفندق بورسعيد مصر للسياحة ، وشركة نيو ستار للملابس الجاهزة ، وشركة محمود المهدي للمقاولات ، وشركة جي فور اس للأمن والحراسة لاستيفاء نسبة ٥% من ذوى الهمم .

وأفاد مدير المديرية أنه يتم يوميا حصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل المحافظة،ومتابعة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5% ،المطلوبة طبقا للقانون 10لسنة 2018 ،وتحديث قاعدة البيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدا لإجراء الترشيح للعمل..

شارك في تنظيم الملتقي لمياء بعيلة مديرية إدارة الرعاية ، وأمل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد ، وفاتن صالح مديرة مكتب بورفؤاد ، وسام الهلالي مديرة ادارة بحوث العمالة.، ورانيا ماهر مدير إدارةمركز الشباك الواحد، ونورالهدي عبدالعزيز مفتش خدمة المواطنين ، ومن المفتشين : رشا توفيق ،محمد امين ، رشا عكاشة ،ولاء عبد المجيد ، حنان خالد ،نهي رمضان ،هبة شعبان ، محمد شاهين ، ماهر بشري ، هبه نجيب..

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا