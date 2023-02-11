”القوى العاملة”: ملتقى لتوظيف ”ذوى الهمم ”ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 01:27 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد عن تنظيم ملتقى التوظيف الثانى لتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم ، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بإجمالى 34 عقد عمل،بمشاركة 11 منشأة من منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة ورعايتها رعاية كاملة، وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة لها ، ومتابعة المنشآت والتأكد من إستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى العاملين بها من تلك الفئة .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، في تقريره الذى تلقته الوزارة انه تم تنظيم مقابلات عمل للمتقدمين على الوظائف المطلوبة لمصنع ضفائر السيارات (شركة اس اي وايرنج سيستمز ايجيبت )، وشركة ايديكس للمقاولات ، وشركة بورسعيد للصناعات الغذائية و المشروبات ، ومستشفي آل سليمان ، ومستشفي الرحمة ، وفندق باروم ، وفندق بورسعيد مصر للسياحة ، وشركة نيو ستار للملابس الجاهزة ، وشركة محمود المهدي للمقاولات ، وشركة جي فور اس للأمن والحراسة لاستيفاء نسبة ٥% من ذوى الهمم .

وأفاد مدير المديرية أنه يتم يوميا حصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل المحافظة،ومتابعة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة الـ5% ،المطلوبة طبقا للقانون 10لسنة 2018 ،وتحديث قاعدة البيانات، وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدا لإجراء الترشيح للعمل..

شارك في تنظيم الملتقي لمياء بعيلة مديرية إدارة الرعاية ، وأمل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد ، وفاتن صالح مديرة مكتب بورفؤاد ، وسام الهلالي مديرة ادارة بحوث العمالة.، ورانيا ماهر مدير إدارةمركز الشباك الواحد، ونورالهدي عبدالعزيز مفتش خدمة المواطنين ، ومن المفتشين : رشا توفيق ،محمد امين ، رشا عكاشة ،ولاء عبد المجيد ، حنان خالد ،نهي رمضان ،هبة شعبان ، محمد شاهين ، ماهر بشري ، هبه نجيب..