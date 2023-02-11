انطلاق المؤتمر الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلق مؤتمر البرلمان العربى، الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.





يناقش المؤتمر الوثيقة التى أعدها البرلمان العربى حول مشكلة الأمن الغذائى، والتى جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائى العربى"، وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التى تواجهها الدول العربية فى ملف الأمن الغذائى، والدور الذى يمكن أن يقوم به البرلمانيون فى هذا الشأن. ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية تضم ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها.

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