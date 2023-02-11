عروض مائية بنهر النيل احتفالا بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، صباح اليوم السبت، احتفالاً بالمسطح المائى بنهر النيل، فى إطار احتفالات الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة وذلك تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.





وتضمن الحفل - الذى أقيم بمقر ادارة العمليات والتأمين بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بحضور اللواء عبد الحميد أبو موسى مساعد وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية - عددا من العروض المائية لشرطة البيئة والمسطحات، واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهرى، باستخدام أحدث المعدات، إلى جانب بعض البيانات العملية التى أظهرت جانباً من الدور الذى تضطلع به الإدارة فى تأمين المسطح المائى، وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.

وأبرزت العروض الشيقة التى تضمنها الاحتفال الدور الحيوى الذى تضطلع به الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى حماية الأرواح والممتلكات، وكذلك المهام المنوط بها رجال الادارة فى مجالات حماية البيئة، والمحميات الطبيعية، والثروة السمكية، ونهر النيل، والثروة الزراعية، والملاحة الداخلية، وتأمين العائمات السياحية، وحماية مستلزمات الإنتاج للثروة الزراعية والحيوانية والداجنة.

كما تضمن الاحتفال تنفيذ بيان عملى تمثل فى حملة ميدانية للقوات بالمسطح المائى لنهر النيل، للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية والطرق المستحدثة فى إنقاذ الغرقى بمياه نهر النيل، وكذلك التعامل مع الحرائق، إلى جانب عرض مهارات القوات فى قيادة اللانشات، ومنها اللانش الفايبر جلاس الساحلى، واللانشات المطاط، ولانشات الريب، وكذلك الإسعاف النهرى الفيبر، بالاضافة الى الموتوسيكلات المائية.