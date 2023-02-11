- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وتضمن الحفل - الذى أقيم بمقر ادارة العمليات والتأمين بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بحضور اللواء عبد الحميد أبو موسى مساعد وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية - عددا من العروض المائية لشرطة البيئة والمسطحات، واستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهرى، باستخدام أحدث المعدات، إلى جانب بعض البيانات العملية التى أظهرت جانباً من الدور الذى تضطلع به الإدارة فى تأمين المسطح المائى، وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.
وأبرزت العروض الشيقة التى تضمنها الاحتفال الدور الحيوى الذى تضطلع به الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى حماية الأرواح والممتلكات، وكذلك المهام المنوط بها رجال الادارة فى مجالات حماية البيئة، والمحميات الطبيعية، والثروة السمكية، ونهر النيل، والثروة الزراعية، والملاحة الداخلية، وتأمين العائمات السياحية، وحماية مستلزمات الإنتاج للثروة الزراعية والحيوانية والداجنة.
كما تضمن الاحتفال تنفيذ بيان عملى تمثل فى حملة ميدانية للقوات بالمسطح المائى لنهر النيل، للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية والطرق المستحدثة فى إنقاذ الغرقى بمياه نهر النيل، وكذلك التعامل مع الحرائق، إلى جانب عرض مهارات القوات فى قيادة اللانشات، ومنها اللانش الفايبر جلاس الساحلى، واللانشات المطاط، ولانشات الريب، وكذلك الإسعاف النهرى الفيبر، بالاضافة الى الموتوسيكلات المائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض مائية بنهر النيل احتفالا بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.