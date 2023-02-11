السياحة: لا صحة لإغلاق المتحف المصرى بالتحرير (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق المتحف المصرى بالتحرير تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن المتحف المصرى بالتحرير سيظل مفتوحا لاستقبال زائريه بشكل طبيعى دون إغلاق، على أن يستمر العمل فيه بالتوازى مع المتحف الكبير، باعتباره أحد المعالم ‏الأثرية العالمية، حيث تم اعتماد المتحف المصرى بالتحرير على لائحة المواقع التراثية بمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" والقائمة التمهيدية باليونسكو، بما يعد اعترافا بقيمة المتحف للتراث العالمى، مُشيرةً إلى أنه تم تطويره وإعادة تأهيله للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة به.

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